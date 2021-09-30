Erdoğan NYT'ye konuştu: "S-400'leri almak yaptırımlara değdi"

Erdoğan, "Bence buna değer çünkü savunmamızı istediğimiz zaman güçlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu haftası sebebiyle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan Türkiye, Rusya ve ABD arası ilişkilerle ilgili New York Times'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları olduğunu ve bunun korunarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Ankara'nın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah satın alacağı tedarikçileri seçme hakkına sahip olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Biz kendi silahlarımızı alıyoruz. Eğer ABD bize Patriot hava savunma sistemlerini satsaydı, S-400'leri almazdık" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en prestijli yayın organlarından New York Times gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan alınan "S-400 füzelerine sahip olmanın ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara değdiğini" söyledi.

Erdoğan, "Bence buna değer çünkü savunmamızı istediğimiz zaman güçlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu haftası sebebiyle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan Türkiye, Rusya ve ABD arası ilişkilerle ilgili New York Times'a önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları olduğunu ve bunun korunarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Ankara'nın Rusya’dan S-400 savunma sistemleri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah satın alacağı tedarikçileri seçme hakkına sahip olduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, "Biz kendi silahlarımızı alıyoruz. Eğer ABD bize Patriot hava savunma sistemlerini satsaydı, S-400'leri almazdık" diye konuştu.

Haberde ayrıca Rusya'nın S-400'leri, ABD ve NATO'nun savaş jetlerini düşürmek için tasarlandığı iddiasına yer verildi.

New York Times'ın söz konusu röportajı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmesi sonrası yayımlamasıysa dikkati çekti.

"Tekrar S-400 alınırsa ek yaptırımlar gelebilir"

Erdoğan, çarşamba günü Putin ile Soçi'de görüşerek, Suriye, Libya ve iki ülke arası ikili ilişkileri ele almıştı. Erdoğan, yaklaşık 1 sene aradan sonra Putin ile yüz yüze görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Rusya'dan yeni bir S-400 alımı daha yapabileceklerini açıklamış, Bob Menendez ve Jeff Flake gibi ileri gelen bazı ABD'li senatörler bunun olması durumunda Ankara'ya ek yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin S-400 alımları sebebiyle Washington hükümeti Ankara'ya şu anda yürürlükte olan CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'ye F-35 savaş uçakları programından çıkarmıştı.

Kaynak: NY Times