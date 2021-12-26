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Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu: "Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

Politika 26.12.2021, 21:25 26.12.2021, 21:46
Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu: "Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. "Üstad vefatının üzerinden geçen 38 yıla rağmen eserleriyle, mücadelesiyle, asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeye devam ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ödüller kendileri dışında kimseye var olma hakkı tanımayan fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl ödülleriyle zorbaların konforu bozulmuş, al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Necip Fazıl Ödülleri Türkiye Merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır.

Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tescil eden ödül jürimize teşekkür ediyorum.

Bu yıl da 7 isim listemizde yer alıyor. 2021 Necip Fazıl Şiir Ödülünü Mustafa Aydoğan'a takdim ediyoruz. Hikaye ve Roman alanında ise Asla Pes Etme, Kar Makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran Mukadder Gemici'yi görüyoruz.

"'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' MÜCADELESİ DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİNDİR"

Değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark bardır. Modernleşme ile beraber insanın çevresine bakış açısı değişti. Son iki asırda yaşadığımız birçok sorunun gerisinde insanı fıtratından koparıp metalaştıran bu anlayış bulunuyor.

Altta kalanın canının çıktığı bir sistem yarattılar, Afrika bu konuda hor görüldü, sömürgeleştirildi. Sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen düzenin değişmesi için Türkiye olarak mücadele ediyoruz. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yürüttüğü mücadele bu düzenin değişmesi içindir.

Fikir ve yazı hayatının her alanında özgün, nitelikli ve coşkun ırmak gibi akan eserler vermiştir. Davası için çalıştı, ter döktü gerektiğinde bedel ödedi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri tiyatroları denemeleriyle gençlere umut aşıladı.

Terörün şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği dönemde Üstad sadece varlığı ile koca bir neslin kaybolup gitmesine engel oldu. Gençlerin okumasından araştırmasından medeniyet değerlerine sahip çıkmasından mutlu olmuştur. Biz de her sene Üstad'ın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

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