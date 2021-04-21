Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın

Önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, uzun zamandır üzerinde çalışılan yerel yönetimler yasa taslağıyla ilgili bir sunum yaptı. Çalışma kapsamında 30 büyükşehir belediyesinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay oranı bakımından sınıflandırıldığı ifade edilirken Kocaeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum belediyelerinin vergi geliri payı ortalamasının üzerinde kaldığı, geri kalan 25 büyükşehir belediyesinin ise ortalamayı geçemediği tespit edildi.

Bu kapsamda AK Parti'nin büyükşehirler için bir "pay dengelemesine" gidilmesi yönünde çalıştığı öğrenildi.

"BÜTÜNŞEHİR" FORMÜLÜ DEVREYE SOKULACAK

Milliyet'in haberien göre MYK'da ayrıca büyükşehirlerde olduğu gibi kalan 51 ilde de belde ve bazı ilçe belediyelerinin yaşadığı sorunlar için il ve ilçe belediyelerine yetki verilmesi konusu gündeme geldi. Bu kapsamda 30 büyükşehirde olduğu gibi 51 ilde de hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için "bütünşehir" formülünün devreye sokulması görüşüldü.

Herhangi bir nedenle boşalan belediye meclis üyeliklerine seçilecek yeni üyelerin, bir önceki meclis üyesiyle aynı partiden olmasını zorunlu kılmayı düşünen AK Parti'nin, belediye başkanlarının emekli olduktan sonra da "yeşil pasaport" kullanabilmesine olanak tanınacağı bir değişiklik yapmayı da gündeminde tuttuğu belirtildi. Ancak yapılan yerel yönetimler çalışmasının henüz Erdoğan'dan "geçer not" almadığı ve Erdoğan'ın taslak üzerinde çalışmaların devam etmesini istediği öğrenildi.

"128 MİLYAR DOLAR OLAYINI VATANDAŞA ANLATIN"

Erdoğan'ın toplantıda, muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların satıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediği iddiasıyla ilgili kamuoyu nezdinde "bilgilendirme" çalışması yapılması talimatı verdiği de kaydedildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bugün köşesine Erdoğan'ın talimatını taşıdı. Selvi'nin köşe yazısının ilgili kısmı şöyle: "Erdoğan'ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, 'Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin.' talimatını veriyor."