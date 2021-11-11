banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Erdoğan: "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miotakis’in mülteci açıklamalarına yönelik "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür, zira Türkiye’de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz 4 milyona yakını sadece Suriyeli" dedi. Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatına ilişkin, "Yunanistan’ın kendisi Amerika’nın bir üssü konumuna gelmiştir. Ben Yunanistan Üssü’ndeki Amerikan üstlerini saya saya bitiremedim" ifadelerini kullandı.

Politika 11.11.2021, 20:03 11.11.2021, 20:53
Erdoğan: "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miotakis’in mülteci açıklamalarına yönelik "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür, zira Türkiye’de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz 4 milyona yakını sadece Suriyeli" dedi. Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatına ilişkin, "Yunanistan’ın kendisi Amerika’nın bir üssü konumuna gelmiştir. Ben Yunanistan Üssü’ndeki Amerikan üstlerini saya saya bitiremedim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Macaristan arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında bir çok alanda önemli iş birlikleri konusunda mutabakata varıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Orban ve heyetini Ankara’da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün dost ve müttefik Macaristan’la 2013 senesinde kurduğumuz Yüksek Düzeyli stratejik işbirliği Konseyi toplantısının 5. gerçekleştirdik. Görüşmelerde Türkiye-Macaristan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık" dedi. Gerek heyetler arası gerekse baş başa gerçekleştirilen toplantılarda uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, ”Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. İlk etapta ikili ticaretimizde 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımları ayrıntılı şekilde mütalaa ettik. Türkiye olarak Macar yatırımcılara gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını ‘Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’ olarak kutlayacağız. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bu adım Kültür varlığı kaçakçılığını önlenmede istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar, Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyor dürüst davranmıyorlar"

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün düzenlediği basın toplantısında mülteci konusunda Türkiye’yi suçlayan ifadelerine yönelik, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür, zira Türkiye’de toplam mülteciye baktığımızda yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz 4 milyona yakını sadece Suriyeli. Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem, hepsinden öte Ege’de Akdeniz’de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan’dır elimizde belgeleri var. Çoluk çocuk demeden, o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyor dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar. Elimizde video kayıtları var. Nasıl Ege’de Akdeniz’de düzenli düzensiz gömenleri nasıl suya gömdüklerinin belgeleri var Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye’ yi aldatamazsınız" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Dedeağaç’a yönelik sevkiyatı devam etmesine yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Dedeağaç ile ilgili konuda Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan’ın kendisi Amerika’nın bir üssü konumuna gelmiştir. Ben Yunanistan Üssü’ndeki Amerikan üslerini saya saya bitiremedim. Hepsini bir araya toparlayınca Yunanistan’ın kendisi Amerika’nın adeta üssü gibi. Dedeağaç bunların içerisinde ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor, biz bunu gerek Biden gerek ilgililerle, yaptıkları görüşmelerde kaçamak kaçamak sorular verip dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru bir tavır değil. Türkiye, Amerika’dan sonra ilk 7 ülke içinde yer alan bir ülkedir. Yunanistan çok gerilerde, fakat biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz bu bölgenin sigortayız."

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6