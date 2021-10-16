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Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti.

Politika 16.10.2021, 13:44
Erdoğan Merkel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde görüştü. İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak bir süre boğazı seyreden Erdoğan ve Merkel, daha sonra yemeğe geçti. İki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

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