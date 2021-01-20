Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödül Töreni'nde konuştu

"Geçen sene yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle törenimizi gerçekleştiremedik. Bugün hem 2019'un hem 2020'nin ödüllerini beraber vereceğiz. Bu kapsamda ödüle layık görülen Odunpazarı Modern Müzesi'ni, Antakya Medeniyetler Korosu'nu, Mim Sanat Akademisi'ni, İstanbul Grafik Sanatlar müzesini yaşatan sanatçıları canı gönülden tebrik ediyorum.

Gerek 2020'de, gerekse 2021'in Ocak ayı içerisinde akademiden ve sanat camiamızdan birçok yıldız kaydı. Dün sosyal bilimler alanında ülkemizin yetiştirdiği en yetkin isimlerden sosyolog Nur Vergin hocamızı uğurladık. Filiz Şağman hanımefendiyi kaybettik. Hayatını kaybetmiş kültür sanat ve bilim insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Tek başına bir değer olan İstanbul'un yanında Hatay'dan Kayseri'ye, Ürgüp'ten Hasankeyf'e kadar ülkemizin dört bir tarafında medeniyetlere beşiklik yapmış yerlerimiz var. Topkapı'daki eserleri kapasite ve çeşitlilik itibarıyla dünyada hiçbir müzede bulamazsınız. Gittiğimiz her yerde ecdadın geride bıraktığı bir ize, topraklara vurduğu bir mühre rastlıyorsunuz. Bu eserlerin değeri uzun yıllar bilinemedi. Kültürümüze ve kültür mirasımıza hakkıyla sahip çıkma noktasında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bir dönem ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa terk edildi.

Bu yıkım ekibinin karşısında kendini tarihe, sanata, kültüre sahip çıkmaya vakfetmiş insanların olduğunu da biliyoruz. Az sayıdaki bu çilekeş insanlar açtıkları sergiler ve kurdukları müzelerle hazinemizi yaşatmaya çalıştılar. Sayın Necat Çuhadaroğlu ve Sayın Süleyman Saim Tekcan sanat gönüllülerinin öncülerindendir.