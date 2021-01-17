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Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver
Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde ilginç bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, "Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur" diyerek, Gökşenli'nin konuşmasına izin vermedi.
Politika 17.01.2021, 01:45
2007
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılırken, etkinlik sırasında ilginç bir an yaşandı.
Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, “Sen mikrofonu milletvekilimize ver. Mikrofonu milletvekilimize verirsen daha isabetli olur” diyerek, Gökşenli’nin konuşmasına izin vermedi.
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