Erdoğan konuşmasına izin vermedi: Sen mikrofonu vekilimize ver

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılırken, etkinlik sırasında ilginç bir an yaşandı.

Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, “Sen mikrofonu milletvekilimize ver. Mikrofonu milletvekilimize verirsen daha isabetli olur” diyerek, Gökşenli’nin konuşmasına izin vermedi.