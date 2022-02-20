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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 100 bin doz Covid-19 aşısı getirdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ett
Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.
Politika 20.02.2022, 20:14 20.02.2022, 20:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Tshisekedi, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak olan Erdoğan’ın Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.