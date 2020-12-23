Erdoğan: Kendilerini hala tek parti döneminde sanıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yalandan ve çarpıtmadan uzak her eleştiriye saygımız vardır.

Bunlar kendilerini hala herkesi hizaya diktikleri tek parti döneminde zannediyorlar.

Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten çekinmiyorlar.

Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Öğretmen CHP'li ise iyi, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygıdeğer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan.

CHP taciz ve tecavüz olaylarından kendilerini temizlemeden halkın karşısına çıkmamalıdır. Gün geçmiyor ki CHP'de bir vaka çıkmasın. Kılıçdaroğlu'nun check-up yaptırması lazım.

Partilerinin içini ur gibi saran taciz ve tecavüz vakalarına karşı erdemli durmak yerine gündem saptırmaya çalışıyorlar.

(Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuya vergi çağrısı) Ne yaptığının farkında mısın? İstikametini şaşırmış.

Kur'an-ı ve Ezanı Türkçe okutmak garabetine kalkıştılar.

Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Milletimizin değerlerine yönelik saldırıları hoş görmeyiz.

17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanın da, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır.

Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.