Erdoğan, Katar’a geldi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA’YA GELDİ. ERDOĞAN'I KATAR SAVUNMA BAKANI HALİD BİN MUHAMMED EL ATTİYAH KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.
Kuveyt ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Doha Havaalanı’nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu karşıladı. Erdoğan’a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. İki liderin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
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