Erdoğan: Kabine değişikliği asılsız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da katıldığı fidan dikim etkinliği sonrası partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına; Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarını Ermenistan’dan geri alması sonrası yaşanan gelişmelerle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

– Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşmayla işgal edilen topraklar Azerbaycan’a bırakılacak. 1 Aralık’a kadar bu topraklar teslim edilecek. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecek.

MUTABAKAT ZAPTI BU SABAH İMZALANDI

– Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için Rusya’yla birlikte bölgede yer alacak. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Türk-Rus Merkezi’yle ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

– Azerbaycan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermişti. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum.

BERAT ALBAYRAK’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

– Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi. Biz de talebini kabul ederek yerine Lütfi Elvan’ı atamış olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Kabine değişikliği iddiaları asılsız. Bunlar tamamen masa başında uydurulan, asılsız ve içi boş haberlerdir. Değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler.

TL KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM

– Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında mili paralarına güvenip tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını rica ediyorum. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan’ın göreve başlamasıyla piyasa göstergelerinde yaşanan seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Cuma gününe göre borsada değer yükselişi yüzde 5’i geçti. Her yeni adımda bu olumlu tablo daha da iyiye gidecek.