Erdoğan: "İstemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “ Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştır. Bunlar iki de değil, 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar. Allah akıl fikir izan versin. Ortada vizyon namına program, proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting alanında 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Antalya ile hasret gidermeye geldiklerini belirterek, geçtiğimiz ay aşırı yağış nedeniyle sel felaketine maruz kalan Kumluca, Demre ve Finike’deki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Felaketin ilk anından itibaren devlet olarak olaya müdahale etiklerini ifade eden Erdoğan, “Ardından yaraları saracak adımları süratle attık. Her şeyimizle orada devletin varlığını ifade ettik. Kardeşlerimizi o felaketin içinde yalnız bırakmadık, niye biz devletiz. Oralarda görevimizin başındayız. Kumluca’da 1000, Finike’de 226, Demre’de 50 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine nakdi destek sağladık. Zarar gören bin 615 araç için sahiplerine maddi yardım yaptık. 1 bin 755 dekar tarım alanı 2 bin 769 çiftçiye, 40 milyona yakın ödeme yaptık. Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca’ya gidip çalışmaları yerinde göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelere, izinsiz inşa edilen köprü ve menfezlerin, buralardan geçirilen boruları, dökülen sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Kumluca ilçe merkezindeki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünü yarıya yakınını hemen açtık, kalanlarını birkaç ay içinde açacağız. Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık yatırım bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Bu yıl içinde yatırımların inşasına geçiyoruz. Antalya’nın doğu tarafındaki ilçeleri yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Gündoğmuş,Alanya Akseki’de yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427’ sinin konutun anahtarlarını hak sahiplerine ediyoruz. Kalanları da yakına teslim edeceğiz. Yanan bölgelerde 143 bin kilogram tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yangına dayanıklı 2.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, mağduriyet yaşayan herkesin maddi manevi her türlü destekle yanlarında yer alıyoruz” diye konuştu.

"Hızlı ve etkin sisteme sahibiz"

Afetlerde dünyanın en hızlı ve etkin müdahale sistemine sahip ülkesi durumunda olduklarının altını çizen Erdoğan, “ Turizmde yaptıklarımızı söylemeye gerek bile yok. Antalya Havalimanımızı daha önce büyütmüş ve modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanını iki kat daha büyüterek toplamda 8.5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle hem devletin kazandığı hem de yatırım ve işletme katkısıyla Antalya’mızın kazandığı modeli sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya’nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su tesislerini hükümet olarak biz yapıyoruz. Şuanda karşımda gördüğüm şu katılım Antalya’nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil 5 ayımız var 5 ay, 5 ay durmak yok. Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?” diye sordu.

"Tercihimiz eser ve hizmet siyaseti"

Serik ve Çamyuva bölgesine hizmet edecek atık su arıtma tesisiyle ilgili sorunu 1 milyar liralık yatırımla çözüme kavuşturduklarına değinen Erdoğan, “Vatandaşların ücretsiz kullanımı için 15 bin şezlong kapasiteli 7 plajı hizmete açtık. Toplamda 7 yeni plajı aynı şekilde devreye alıyoruz, eser ve hizmet siyasetiyle. 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi her alanda yeni yatırımlar, projelerle Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Gençler inşallah 2023’teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu milletimize yine eser ve hizmet şöleniyle yaşatacağız. Antalya’mızda bu şölenin ilk saflarında yer almayı sürdürecektir. Yeter ki birlik beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yapmaya devam edelim. Antalya’dan öyle bir ses verin ki Akdeniz’in dört bir yanında duymayan kalmasın. Antalya 2023’de güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız?. Antalya Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız?. Antalya dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Antalya bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 2023’de Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız? Antalya’ya da zaten böylesi yakışır” ifadelerine yer verdi.

"Gümbür gümbür geliyor"

Sık sık konuşması gençlerin sloganlarıyla kesilen Erdoğan, “Diyorlar ki AK Parti’de gençlik yok” öyle mi evet bizim gençliğimiz, gümbür gümbür Kepez’in bu alanını işte bugün doldurmuş vaziyette. Sizlerle bir araya gelmişken yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik. Eğitimde anasınıfından liseye kadar her kademede 41 ayrı okulun, Akdeniz Üniversitesi’nin yenilenen hastane binalarının, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin yatırımlarının açılışlarını yapıyoruz. Gençlik ve sporda inşa edilen spor salonlarını Kepez’de 750 yataklı, Serik’te 500 yataklı, Alanya’daki 1000 yataklı öğrenci yurtlarını, gençlik merkezlerini hizmete açıyoruz. Çevre ve şehircilikte yangın afet evlerinin yanı sıra Çeltik’teki 222 sosyal konutun ve Serik Millet bahçesinin, ulaştırmada Polatlı, Güzelbağ yolunu, enerjide Kemer ve Akseki’de trafo merkezlerinin, tarımda 37 projeye verilen kırsal kalkınma desteklerinin açılışını yapıyoruz. Vakıf eserlerini korumak için 8 caminin restorasyonunu, Muratpaşa Huzurevi, hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Böylece Antalya’ya kazandırdığımız yatırım bedeli 3,2 milyar lira, güncel bedeli 8,1 milyar liralık projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Durmak yok yola devam"

Son 20 yılda Antalya’ya toplam kamu yatırım bedelinin 72 milyar lirayı bulduğunu aktaran Erdoğan, “Şehir Hastanesi’nin inşaatı yüzde 70’e geldi. TOKİ vasıtasıyla Antalya’da 4 bin 490 kotunun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 500 bin sosyal konut hamlesi kampanyası bünyesinde şehrimize 7 bin 157 konut inşa ederek, 23 bin alt yapısı hazır müstakil ve arsayı Antalyalı vatandaşlarımıza vereceğiz. Riskli 23 bin 358 konut ve iş yerini dönüştürdük. Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan Antalya-Alanya otoyolunu yatırım programına aldık. Durmak yok yola devam. Yapacağımızı çok iş var. Antalya’ya yaptıklarımız saymakla bitmez. 2023’de alacağımız destekle önümüzdeki dönemde şehrimizi çok daha büyük ederler ve hizmetler ve yatırımlarla buluşturacağız” dedi.

"Muhalefete rağmen bugünlere geldi"

20 yıldır eser ve hizmetleriyle konuştukları ve yatırımlarıyla milletin karşısına çıktıklarını belirten Erdoğan, Bugün hamdolsun bölgesi ve dünyasında söz, iddia, güç, vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var. Sağlıktan savaşa krizlerin kol gezdiği, enerjiden gıdaya her alanda dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları, içerideki tek parti artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük.

Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak, ne dediler ‘yaptırmayız.’ Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek, şehirlerimize hangi yatırımları götürdüysek, ne dediler ‘yaptırmayız’, niye diye sorduğumuzda da arsızca bizim işimiz bu dediler. Bunlar karşımıza ‘yapamazsınız’ diye her dikildiklerinde, yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. İşte bugün Kepez bunu söylüyor. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak, ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi" şeklinde konuştu.

"Yapamayacaksınız"

"Evet, yarın değil hemen şimdi diyerek" kalabalığın ’Yarın değil hemen şimdi’ şarkısını dinlettiren Erdoğan, "Yeni bir seçimin arifesinde karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle yetinmiyor, kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte on yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklığın yol atığı kayıplarla heba eden Türkiye’ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Antalya, Türkiye size bunu yaptırmayacak. Size inanıyorum ve güveniyorum. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz, 6’lı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminde çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Biz cumhuriyetimizin yeni asrına Türkiye yüzyılı vizyonu damgasını vurmaya çalışıyoruz, bunlar tekrar ülkeyi kendi içine kapatmaya çalışıyor. Velhasıl nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Üstelik millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Seçimden sonra böyle bir hazırlıkları ve niyetleri olduğuna dair işarette yok. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştır" dedi.

Kafaya bak"

"Bunlar iki de değil, 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar" diyen Erdoğan, "Allah akıl fikir izan versin. Ortada vizyon namına program, proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar. Mesela geçtiğimiz yıl Antalya’ya yurtdışından 25 milyon turist geldi ya bunlara göre, hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Kafaya bak ya, sadece Rusya ve Ukrayna’dan 100 bin kişi, aradıkları huzur ve refahı burada buldukları için Antalya’ya geldi. Aynı şekilde Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için Antalya’yı tercih ediyor. Peki bu kadar insan Antalya’ya gelince, milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor. Yüzbinlerce üreticimiz, çiftçimiz mülk sahibimiz malını değerinden pazarlayabiliyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor. Öyleyse yurtdışındaki yatırımcılara Türkiye’ye gelmeyin demenin manası nedir? Kim diyor bunu, bay kemal. Bunlarda utanma sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcılara size bunların hesabını soracağız. Kafaya bak ya, kime neyin hesabını soruyorsun. eğitimde, sağlıkta her türlü adımı bunlar attı"ifadelerine yer verdi.

"Ege’de bizimle uğraşmazsanız, biz sizlerle uğraşmayız"

Erdoğan konuşmasını şöyle devam etti: " Ulaşımda 6 bin 100 kilometreden alıp 20 bin 800 kilometre yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi, köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş şimdi onlara hesap soracakmış, sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun. Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çalışacağız. Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi, bay kemal bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı? Ama Cudi’de, Gabar’da, Terdürek’te de bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler güneye gittiler ve yine devam ediyoruz, edeceğiz. Soruyorum kendi ülkesi ve milletine düşmanlık eden böyle bir siyaset anlayışının dünyada başka bir örneğini yoktur, göremezsiniz. Çünkü hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, içtiği suyu, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Tam tersine milli meselelerde her türlü farklılığı bir kenara bırakıp, kendi devleti ve hükümetinin etrafında sımsıkı kenetlenir. Türkiye’de her meselesini çözdük, sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik. Savunma sanayiinde artık bizim ihalarımız, sihalarımız, akıncılarımız, ızılelmamız var mı, herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun, senin yavruların nerelerde dolaşıyor, biz Tayfun’u şu an ateşledik, menzili ne kadar 561 kilometre , Yunanlar telaşa kapıldı. Hemen gazeteleri başlıklar attı, ’ya bunlar Atina’yı vuracak’. Bizim öyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz bizimle Ege’de uğraşmayın. Ege’de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız, bizim daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erdoğan açılış kurdelesini kesti ve 12 Aralık’ta yaşanan selden zarar gören Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeden ayrıldı.