Son Dakika
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Türkiye’de, Sosyal Hizmet bölümleri aslında Uygulamalı Sosyoloji’dir ve Sosyoloji’ye bağlanmalıdır”
Erdoğan İstanbul Mushafı’nı Takdim ve Tanıtım Programında önemli açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.”
Politika 27.04.2022, 16:36 27.04.2022, 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların, dayatmaların, hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.”