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Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptı.

Politika 12.09.2020, 08:53 12.09.2020, 08:55
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Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususların ele alındığı, bölgesel meselelerin değerlendirildiği kaydedildi.

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