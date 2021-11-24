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Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral: ''Hepinizin canı cehenneme''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, ''Hepinizin canı cehenneme'' diyerek muhalefeti hedef aldı.
Politika 24.11.2021, 10:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıktığı bugün, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” gibi ifadeler kullandı.