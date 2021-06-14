banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?

Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum

NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Politika 14.06.2021, 20:39 14.06.2021, 20:44
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum

NATO Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden toplantıya dair ilk değerlendirmeyi yaptı. Olumlu mesajlar veren Biden "Çok iyi bir görüşme yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
az bulutlu
banner493