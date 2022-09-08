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Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Milanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Zoran Milanoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Politika 08.09.2022, 12:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistanlı mevkidaşı Zoran Milanoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın ardından Balkan turunun son ayağı olan Hırvatistan’a dün akşam saatlerinde geldi. Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan tarafından karşılanan Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından liderler, ikili görüşme gerçekleştirdi.
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