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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Erdoğan G20 Roma Liderler Zirvesi Basın Toplantısında konuşuyor (canlı)
G20 Liderler Zirvesi için gittiği Roma'da ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşen Başkan Erdoğan kritik açıklamalarda bulunuyor..
Politika 31.10.2021, 20:38 31.10.2021, 20:40
G20 Roma Liderler Zirvesi Basın Toplantısı https://t.co/BJg4Uv8k9r— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2021