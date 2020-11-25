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Erdoğan'dan gemi arama kriziyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Akdeniz açıklarında Alman askerleri tarafından bir Türk kargo gemisinin aranması hakkında "Bunun uluslararası hukukta yeri yok." ifadelerini kullandı.

Politika 25.11.2020, 12:16
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Erdoğan'dan gemi arama kriziyle ilgili açıklama
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"En son yine bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler.

Tüm bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi. Gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek."

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