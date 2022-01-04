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Erdoğan'dan ekonomi mesajı: ''Ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kuru üzerindeki köpüğü aldıklarını belirterek ''Enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız'' dedi.

Politika 04.01.2022, 15:37
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: ''Ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine arazisinde tarım yapan 55 bin çiftçinin kira bedellerindeki yüzde 22’lik artışın yüzde 9’a indirildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Türkiye'nin son 20 yıldaki 16. genel seçimi olacak 2023 haziranına hazırlanırken üyelerimizle irtibarı güçlendirmeliyiz. Hep birlikte çok çalışmamız çok emek vermemiz gereken bir döneme giriyoruz. Teşkilatlarımıza kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Kimsenin buna zarar verme hakkı yok. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İhracatta 2021 yılını 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir.

HAZİNE ARAZİSİ KULLANAN 55 BİN ÇİFTÇİYE KİRA MÜJDESİ

Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Yeni Hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecek. Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık.

''DÖVİZDEKİ KÖPÜĞÜ ALDIK, ENFLASYONDAKİ KÖPÜĞÜ DE ALACAĞIZ''

Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden ibarettir. Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Asıl çağ dışı olan, ortaçağ karanlığında tepinen sensin. Asıl gerici olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. CHP Genel Başkanı'na soruyorum Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Artık cambazlığı sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Kur'an'a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez, bunun bedelini ödeyecek. Çıkıp milletten Diyanet camiamızdan özür dilemelidir.''

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