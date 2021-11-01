Erdoğan'dan COP26 açıklaması: Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik

Türkiye'nin zirve için talep ettiği güvenlik protokolü için "Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik."

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da süreçle ilgilendiğini ve başta sorununun çözüldüğünü kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fakat (İngiltere Başbakanı Johnson) son anda bize geri dönüp İskoçya tarafının zorluk çıkardığını söyledi. Taleplerimiz yerine getirilmeyince biz de Glasgow'a gitmekten vazgeçtik.