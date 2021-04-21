Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Adnan Menderes benzetmesi yapan CHP'li Engin Altay hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Erdoğan bugünkü grup toplantısında kendisine yönelik "Umarım sonu Adnan Menderes'e benzemez" ifadelerini kullanan Altay'a "Be ahlaksız be edepsiz, biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık" diyerek yanıt vermişti.