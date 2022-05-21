Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Aynı masanın etrafında oturdukları halde Abdülhamid’e laf atanlara haddini bildiremediler."