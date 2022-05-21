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Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Aynı masanın etrafında oturdukları halde Abdülhamid’e laf atanlara haddini bildiremediler."
Politika 21.05.2022, 20:48 21.05.2022, 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "O altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Aynı masanın etrafında oturdukları halde Abdülhamid’e laf atanlara haddini bildiremediler."