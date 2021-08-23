Erdoğan'dan Afgan göçmenlerle ilgili kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." dedi.

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.