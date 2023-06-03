Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Bizimle sevinip bizimle üzülenlere teşekkür ediyorum.

Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayız.

Türkiye'ye duyulan sevginin hakkını vermeye çalışacağız.

Derhgi kapağından müdahale girişimini unutmayacağız.

85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız.

İlk kabine toplantısını salı günü yapacağız.

Muhalefet milli irade ile barışmalı.

Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vadetmişsek, inşallah tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz

Demokrasimizi, darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz

Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. Seçimleri müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini unutmayacağız. 28 Mayıs gecesi olan sevgi selini unutmayacağız. Dergi kapağından müdahale girişimini unutmayacağız.

"85 MİLYONU BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

14 Mayıs'ta seçimlerin Meclis'le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak323 vekille başarıyla tamamlamıştık. Cumhurbaşkanı Seçimi rakibimize fark atmamıza rağmen ikinci tura kalmıştı. 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. Aziz milletimizin şahsımıza olan güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Hizmet götürürken kimsenin inancına oyunun rengine bakmadık.

Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var.

KABİNE ÜYELERİ AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 19.00'da Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek.

Yemek sonrası Başkan Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.

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