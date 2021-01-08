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Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Politika 08.01.2021, 16:29
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
ABD'nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz.
- Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şok etmiştir.
- Özellikle gezi olaylarında ABD'nin medyasında bir siyasinin ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler olmuştur bakmak lazım.
- Bizim tavrımız çok açıkken ABD'nin tutumu çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardır.
- Demokratlar neyse, Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Demokrasi tarihinin bir yüz karası olarak görüyoruz.
- 20 Ocak itibariyle ABD'de devir teslim töreni gerçekleşecek. İki liderin de yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır ve bundan sonraki süreçte sayın Biden ile Amerika sükuna kavuşacaktır.
Aşı aleyhinde kampanyaları var.
- Bu kampanyalara benim milletim inanıyorum ki meydan vermeyecektir.
- İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki açıklamalarını, tavırlarını her şeye saygı duymamız lazım.
- Aşı konusunda üç kaynağımız var. Çin, Alman ve yerli.
- Çin'den ilk olarak 3 milyon Kovid-19 aşısı geldi. Bu rakam 50 milyona kadar çıkacak.
- Almanya'dan gelecek aşılar işin Uğur beyle görüşmelere devam ediyoruz.
- Şu anda biz de tüm insanlık, tüm ülkeler ne yapıyorsa ben de biz de onu yapıyoruz.
- Ben yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu adımları atıyoruz.
- Bedeli ne olursa olsun dedik, biz bu aşıları da alacağız, ilaçları da alacağız, bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz.
Ben öğrencilerle neden görüşeyim?
- Teröristler işin içinde
- YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isim arasından Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Ben Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.
Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz.
- Oğuzhan Asiltürk, geçmişte beraber olduğum, benim bir büyüğüm ve bugün de yine tabi 86 yaşında bir büyüğüm benim.
- Bu ziyaretin hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde olabilir. Yani bir seçim ittifakı mı olur ve hatta geleceğe yönelik; terörle mücadele verirken tek başıma olamayız. Her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bu görüşmeler normaldir
- Terörle mücadelede bu yolda kendimiz yalnız hissetmemiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağız.
- Geçenlerde biliyorsunuz yine Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıyla da külliyede bir görüşmemiz oldu
Başörtüye karşı çıkanlar Anayasa'dan habersiz.
- Zaten başörtü ile ilgili konuda Anayasa'nın anlattığı herhangi bir sıkıntı yok
- Şu an başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bir haber.Anayasada ne var ne yok bundan bir haberler.
- Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlar derken kurumlar noktasında birçok kurumda nasıl artık bir bayan kardeşlerimiz alıyorlarsa şu anda; Emniyet Teşkilatımızda hanım kardeşlerimiz başları örtülü olarak görev alıyor, alacak.
Körfez İşbirliğinde Katar ile ilgili gelişme
- Körfez İşbirliğinde Katar ile ilgili gelişme çok isabetli olmuştur çok hayırlı olmuştur.
- 10 yıllara dayalı hatta akrabalık bağlarının aralarında olduğu insanların bu şekilde birbirlerine adeta düşman, kamplara bölünmüş olması doğru değildi.
- Körfez için tabii bir olumlu bir gelişme oldu. Körfez için bana göre çok hayırlı bir adım.
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