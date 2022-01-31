Erdoğan: "Çocuklarımızın okuldan uzak kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Ataması yapılacak 15 bin öğretmenimizle eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın okuldan uzak kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Salgın sürecinde zorluklarla karşılaştık ama okullarımızı açık tutmaya gayret ettik. Kritik dönemi hep birlikte alnımızın akıyla atlattık.

- Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.