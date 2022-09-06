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Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.
Politika 06.09.2022, 14:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek’te resmi karşılama töreninin ardından temaslarına başladı. Erdoğan temasları çerçevesinde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç, Milorad Dodik ve Zeljko Komşiç ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek temaslarını tamamlamasının ardından Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek.
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