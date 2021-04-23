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Erdoğan Biden ile telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Amerika Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Politika 23.04.2021, 22:02
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Erdoğan Biden ile telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Erdoğan açıklamasında: "Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık.

Görüşmede, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade ettim.

Mevkidaşım ile Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verdi.

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