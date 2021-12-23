Erdoğan belediye başkanlarına iki çağrıda bulundu!

"Bize en ufak söz getirecek şatafat, kibir, israf görüntüsüne yer vermemelisiniz" diye başkanlara çağrıda bulunan Erdoğan "İkinci talebim tüm çalışmalarınızı 2023 hedeflerimize göre ayarlamanızdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda partisinin belediye başkanlarına seslendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. 30 büyükşehrin 15'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarka baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır.

Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.

AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sizlerden ricam teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması için vereceğiniz katkılar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İtimadımı, umudumu boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum.

Muhalefet, yaptıkları icraatlar üzerinden değil sadece ve sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleri ile bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu ara 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan. O yalan söyledikçe sağolsun yargı da kararını olumlu şekilde veriyor. her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara ödedikleri paranın haddi hesabı yok. Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır. Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akibetini kestirmek mümkündür.



CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.