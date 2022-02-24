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Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı
Güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.
Politika 24.02.2022, 12:05 24.02.2022, 12:15
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen zirvede Rusya’ın ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi ele alınıyor.
Erdoğan başkanlığındaki zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyaretinde olması nedeniyle zirveye katılamıyor.