Erdoğan - Bahçeli görüşmesinden çıkan sonuç: 50+1'e dokunulmayacak, AYM'ye kısıtlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yüzde 50+1 tartışması sürerken önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmede, AK Parti’nin 100 başlık halinde hazırladığı anayasa çalışması ile ilgili bazı detayların konuşulduğu öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli’nin resmi programlarında yer almadığı için “sürpriz” nitelemesiyle karşılanan görüşmenin aslında planlı olarak gerçekleştirilen “anayasa” buluşmalarından biri olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin 100 başlık halinde hazırladığı anayasa çalışması Cumhur İttifakı ortağı iki partinin uzlaşısıyla maddelere dönüştürülmeye başlandı.

Yeni çalışmanın yüzde 50+1 de dahil, yeni sistemin özüne dokunacak herhangi bir değişiklik içermediği kaydediliyor. AK Parti’nin yeni anayasa çalışmasında tüm anayasal kurumların “sivil bakış açısıyla” yeniden tanımlanacağına işaret edilirken, bazı kurumların işleyişini etkileyecek önemli düzenlemelerin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda YÖK’ün yetkilerinde bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. YÖK’ün “teknik koordinasyonu” üstleneceği belirtilen yeni modelde, kurulun, yalnızca mali kontrol ve kariyer planlaması görevlerini yürütmesi; üniversitelerde görev yapan dekanların atamasının ise YÖK yerine cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yeni anayasa çalışmalarında yargı kurumlarının sayısı ve yapısına ilişkin bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak AYM’nin “süper temyiz merci” gibi çalıştığı tezini savunan Cumhur İttifakı ortakları, yüksek mahkeme için “daha katı ve sınırları belli” bir görev tanımı yapılacağına işaret ediyor. Kurmaylar, “AYM, bireysel başvurulara yönelik ihlâl kararlarında, ‘Şunu yap, böyle yap, tahliye et’ gibi yorumlarda bulunabiliyor. Artık yönlendirme değil sadece tespit yapacağı bir düzenleme planlanıyor. AYM’ye ‘Sen süper temyiz merci değilsin’ denilecek” yorumunu yapıyor.

