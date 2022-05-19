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Erdoğan, Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin açıklama yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi) Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız."
Politika 19.05.2022, 13:11 19.05.2022, 13:22
"Bir ihtimal kaldırmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüştürülmesi) Bir tarafta bin 6 odalı şehir hastanesi, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle izah edilebilir. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını orada yapacağız."
"Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.