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Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: “Rusya’nın Ukrayna’ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel”
Ukrayna, Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK’ya taşıdı
Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar’ın yemin törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar’ın yemin törenine katıldı
Politika 16.02.2022, 13:26 16.02.2022, 13:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar’ın yemin törenine katıldı