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Erbakan’dan Millet İttifakı’na tepki: “6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız” dedi.

Politika 06.02.2022, 18:50
Erbakan’dan Millet İttifakı’na tepki: “6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Altındağ İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongre, mehter takımının mini konseri ile başladı, parti hakkında bilgiler veren sinevizyon gösterisi ile devam etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erbakan, Millet İttifakı ve muhalefete yönelik söylemlerde bulundu.

“Bu iktidarı değiştirip yerine CHP zihniyetini mi getireceğiz?”

Erbakan burada yaptığı konuşmasında, muhalefetin sürekli parlamenter sistem üzerine durduğunu, bütün sıkıntıların sistem olmadığını belirterek, “Bu iktidarı değiştireceğiz, bu iktidarı göndereceğiz peki yerine ne getireceğiz? Şu malum muhalefet partilerini mi? Şu malum CHP zihniyetini, ana muhalefet partisini mi? Şu her akşam televizyonlarda cilalayıp parladıkları yeni kurulan partileri mi getirecek? Aman ha aman, sakın ha sakın. Takmışlar kafayı bir parlamenter sisteme. Gece parlamenter sistemle yatıyor gündüz parlamenter sistemle kalkıyor. Yok benim ki daha güçlü parlamenter. Sanki bütün işin, sıkıntıların sebebi sistemmiş gibi. Biz diyoruz ki bırakın bu işleri. Mesele sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesi. Peki içinizden herhangi bir tanesinin daha önce iş başına gelip de milletin derdine derman olduğuna dair elinde bir referansı, iş bitirme belgesi var mı? Böyle bir şey de yok. E ne diye çıkıp milletin karşısına geçip duruyorsun. Bırakın iş bitirme belgesini, referansı, bunların pek çoğunun daha öncesinden kapı gibi iş batırma belgeleri var” diye konuştu.

“Bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var”

Muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanların olduğunu söyleyen Erbakan, “Bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyete sahip insanlar var. Bu malum muhalefetin içerisinde, laiklik kavramını, laiklik ilkesini din düşmanlığı olarak görüp geldiği zaman bunu yine din düşmanlığı olarak uygulamak isteyenler var. Muhalefetin içerisinde Türkiye’yi dış politikada bataklığa sürükleyen var. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldukları dönemde yıllık ortalama 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Kendisi bakanlıktan ayrıldığından sonraki dönemde Türkiye’nin yıllık faiz ödemesi ortalama 17-18 milyar dolar. Kendisi şu anda da bir parti lideri. Şimdi eleştiriyorsun, borç-faiz ekonomisi diyorsun, milleti ne hale getirdiniz diyorsun. E senin döneminde bugünkü dönemin iki misli faiz ödenmiş. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı koltuğuna oturduğu gün özel sektörün ve kamunun toplam borcu 129 milyar dolar, koltuktan kalktığı gün 400 milyar dolar olmuş. Bu ülkeyi asıl borca siz batırmışsınız. Düzelteceksen o zaman düzeltirdin zaten” ifadelerini kullandı.

“Mevcut iktidarı değiştirip bunları getirmek, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demektir”

Muhalefetin içerisinde bir kişinin, ‘Ben iktidar olduğum zaman, herkesin iktidarı olacağım, her kesimi kucaklayacağım’ diyerek LGBT’ye haklarını iade edeceğini belirttiğini öne süren Erbakan, “Düşünebiliyor musunuz? Bu LGBT haklarının içerisinde, erkek erkeğe, kadın kadına evlenme hakkı da var mı? Bu hakkı da teslim edecek misin? Bunların neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Mevcut iktidarı değiştirip bunları getirmek, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak demektir” dedi.

“6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1989’da, Anavatan Partisi’nden belediyeleri aldığını ve 1994’te bütün belediyeleri tekrar Refah Partisi’ne verdiğini dile getiren Erbakan, “Neden? 1989-1994 arasında belediyecilik hizmetini batırdılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şehir dendiği zaman, Büyükşehir dendiği zaman akla üç şey gelmeye başladı da onun için. Nedir o? Çöp, çamur ve çukur. Bir belediyeyi yönetmeyi dahi becerememiş bir zihniyet, geçmişten gelen iş batırma belgeleri var derken bunları kastediyorum. Bunlar gelip de millete ne verecek? Şimdi çıkıp, önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya gelecekmiş. Belirli bir mutabakat imzalayacakmış. Falan filan. Bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleri ile 6’nız değil, 16’nız bir araya gelse yine de bir şey yapamazsınız” diye konuştu.

“Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak, bir beş sene on sene daha kaybetmiş oluruz”

Erbakan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunların bu millete verecekleri herhangi bir şeyleri yoktur. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak, bir beş sene on sene daha kaybetmiş oluruz ki, bizim ülke olarak, bırakın beş-on seneyi, beş-on hafta dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Milletimizin yüzünün gülmesi, paylaşımda adaletin, yönetimin adaletin tesis edilmesi, gardiyan devlet yerine garson devlet anlayışının tesis edilmesi, yaşanabilir Türkiye’nin kurulması, gerçekten de adil ve hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasının hakim olması, yeniden büyük Türkiye’nin kurulması, yasakların, yolsuzluğun, ortadan kalkması, adaletin ve kalkınmanın gerçek manada sağlanması ancak ve ancak milli görüş ile olur. Yeniden Refah ile olur. Kurtuluş milli görüşsüz olmaz.”

Genel Başkan Erbakan, konuşmasına bu milletin artık Çin Modeli değil Milli Görüş modeli istediğini de ekledi.

Kongrede Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla ve Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı İsmail Baykal da birer konuşma gerçekleştirdi.

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