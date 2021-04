Erbakan’dan Meclis’e ’ABD’ çağrısı: "’Kızılderili Soykırımı’ kararı alalım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları üzerine, ABD’nin İncirlik Üssü’nü kapatmak başta olmak üzere, Malatya Kürecik Radar Sistemi’ni kapatmak, TBMM tarafından ‘Kızılderili Soykırımı’ kararının alınması gibi cesur ve kararlı her türlü adımın arkasında olacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Biden’ın sözde soykırım sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının 24 Nisan’ı Büyük Felaket olarak adlandırdığını belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden daha seçim kampanyası sırasında, seçilmesi durumunda direkt olarak ’Ermeni Soykırımı’ ifadesini kullanacağını açıkça ifade ederek, Türkiye’ye karşı düşmanca bir politika izleyeceğini ortaya koymuştu. Kızılderili katliamları ile başlayan insanlık suçu işleme alışkanlığını Hiroşima, Nagasaki, Vietnam, Afganistan ve Irak’ta da aynen devam ettiren ABD Yönetimi’nin, asırlar boyunca dünyaya hak ve adalet dağıtan Osmanlı Devleti’ni bu şekilde suçlamaya kalkması tam bir küstahlıktır, apaçık bir haddi aşmadır" ifadelerini kullandı.

"ABD gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi"

Başkan Erbakan, Biden’ın karardan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramasın ikiyüzlülük olarak değerlendirerek şunları kaydetti:

"Joe Biden’ın, “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanmadan önce 23 Nisan Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde 24 Nisan’da “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanacağını açıkça ifade etmesi ve Biden’ın bu tavrının haberleştirilerek The Guardian, The Wall Street Journal, CNN gibi ana akım medyaya bilinçli olarak sızdırılması, sözde ‘stratejik ortak’ ve son dönemlerde de ‘model ortak’ olarak bellediğimiz ABD Yönetimi’nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. ABD Başkanı Joe Biden’ın akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan için karşılığı olmayan, sözde ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi ve artık bardağı taşıran bu düşmanca yaklaşımı karşısında, Hükümetin olayı her zamanki gibi cılız kınama mesajlarıyla geçiştirme yerine, gerekli somut karşı adımları atması artık kaçınılmazdır. Bu noktada Merhum Erbakan Hocamız’ın meşhur ifadesini de yetkililere hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu Amerika laftan değil, müeyyideden anlar.”

"Meclis olağanüstü toplanıp Kızılderili Soykırımını tanımalı"

Başkan Erbakan Meclis’e de olağanüstü toplanıp Kızılderili Soykırımını tanıma çağrısında bulunarak, "ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun, 1915’ten 1923’e kadar yaşanan olaylarla ilgili olarak sözde ‘Ermeni Soykırımı’ karar tasarısını 2019’da kabul etmiş olmasından hareketle, TBMM’nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen ‘Kızılderili Soykırımı’nı tanıma kararını alması 83 milyonun haklı beklentisidir" şeklinde konuştu.