Erbakan’dan 6’lı masa toplantılarına altın günü benzetmesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı masa toplantılarını kadınların altın günü toplantılarına benzeterek, "Bu 6 benzemez bugüne kadar 30’u baş başa, 6’sı da 6’lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan 2. İl Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada 6’lı masada toplanan muhalefet parti liderlerine tepki gösteren Erbakan, altılı masa toplantılarını kadınların altın gününe benzetti. Erbakan, ’’Altılı masaya yönelik eleştirilerimizi de biliyorsunuz. ’Ne kasa, ne de masa’ diyerek duruşumuzu ortaya koyarken, altılı masa denilen ve toplantıları artık altın gününe dönen ittifaktaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30’u baş başa, 6’sı da 6’lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış. Aylardır Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı, kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi, bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden mi fayda gelmez. Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar, Ülkeyi birlikte borçlandırdılar. Milyarlarca doları faize birlikte verdiler. Ülkenin devletin varlıklarını birlikte sattılar. Tarımı hayvancılığı birlikte bitirdiler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi modelini yıllarca birlikte uyguladılar. Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı bu hale birlikte getirdiler. Ülkeyi, devleti FETÖ’ye birlikte teslim ettiler. Şimdi çıkmış diyorlar ki ’Türkiye’yi biz kurtaracağız’, Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız” dedi.

6’lı masadaki ana muhalefet partisi CHP’yi de eleştiren Fatih Erbakan, ’’28 Şubat’ın ateşli savunucusu CHP. İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı CHP, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen CHP. Parti içinde LGBT Komisyonu kuran CHP, 6 yaşında çocuğa Kuran öğretmek çağdışılıktır diyen CHP. İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden CHP. CHP zihniyeti dediğimiz budur işte. Hayır, bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez’’ şeklinde konuştu.

’’En hızlı büyüyen partiyiz’’

Erbakan, en hızlı büyüyen parti olduklarını belirterek, adım adım iktidara yürüdüklerini de ifade etti. Erbakan. "Yeniden Refah Partisi, en hızlı büyüyen partisidir. Bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir ayda 50 bin kişiyi kaydederek yine şampiyon olacağız. Bu Türkiye’nin en hızlı partisi olduğumuzu gösteriyor. 300 bin resmi üyemiz var. Adım adım iktidara doğru yürüyoruz. Arkamızda herhangi bir güç yok. Biz gücümüzü İmandan alıyoruz. İman varsa imkanda vardır. Allah çalışmalarımızın bereketini arttırsın’’ ifadelerini kullandı.

Zamlara tepki

Doğalgaz ve elektrik zamlarına da tepki gösteren Erbakan, ’’En son doğalgazda, 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak şekilde konut tarifesine yüzde 20,4, sanayi tarifesine yüzde 50,8 elektrik üretimi amaçlı tarifeye de yüzde 49,5 oranında zam yapıldı. Karadeniz’de doğalgaz bulundu denildikten sonra doğalgaza tam 18 kez zam yapılmış. Vatandaş doğalgaz bulundu, faturalar düşecek diye sevinirken sadece bu yıl içinde doğalgaz zamları konutlar için yüzde 119,5’i bulmuş. Yapılan zamları kur krizinin başladığı 2018’e göre kıyasladığımızda, son 4 yılda konutta kullanılan doğalgaza yüzde 313, birinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza yüzde 620.5, ikinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza ise yüzde 1071,5 zam gelmiş. Burası sözün bittiği yer artık. Vatandaş bu şartlarda nasıl geçinsin sanayici nasıl iş yapsın’’ ifadelerine yer verdi.

“Belediyelerimizde “Rüşvet alan da veren de melundur” tabelası var”

Milli görüşe sahip belediyelerini kapılarında ’’Rüşvet alan da veren de melundur’’ tabelası olduğunu hatırlatan Erbakan, "Türkiye’nin her yerinde Milli Görüş Belediyeciliğinin muhteşem misallerini var. Refah Partili belediyelerin giriş kapılarına astıkları “Rüşvet alan da veren de melundur” tabelası bugünlerde sosyal medyanın gündeminde. Allah’ın izniyle Biz, Yeniden Refah Partisi iktidarında bütün kamu kurumlarının girişine yeniden ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını asacağız” ifadelerine yer verdi.

“Gazi şehrimiz Gaziantep’imizin de sorunlarını biliyoruz”

Gaziantep’in sorunlarını da bildiklerini vurgulayan yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, ’’Türkiye’nin gelişmiş şehirlerinden, sanayi şehri G. Antep’te 97 bin Aile sosyal yardım alıyor. Her aile en az 4 kişi olarak düşünürsek, 2 milyonluk nüfusun 5’te biri yardım alıyor demektir. Hayvan yetiştiricileri çok zor durumdadır. Fazla mera alanına sahip olmayan Gaziantep’te mera alanları imara açılıyor’’ dedi.

"Kamuda israfı önleyeceğiz"

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

’’Birinci Milli Görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazırlayıp şimdiden kamuoyunun dikkatine arz ettik. İkinci denk bütçe ve havuz sistemi ile faiz giderlerini azaltacağız. üçüncüsü kamuda israfı önleyeceğiz. Dördüncüsü İmtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları keseceğiz. Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaleti tesis edeceğiz."

Erbakan, vaadleri nasıl gerçekleştirileceği yönündeki söylemlere ise, "1976-1977’de Ağır Sanayi Hamlesini nasıl yaptıysak öyle yapacağız. 54. Hükümet’te kaynağı nasıl bulduysak yine öyle bulacağız. Denk Bütçeyi nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız. 54. Hükümet’te işçi-memur-emekli-çiftçinin yüzünü nasıl güldürdüysek yine öyle güldüreceğiz. 54. Hükümet’te nasıl ki sermayenin değil, mazlumların iktidarı olduysak, yine öyle olacağız" diye konuştu.