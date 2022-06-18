Erbakan: “Milletimiz, İslam alemi, tüm ezilenler ve mazlumlar milli görüş iktidarını özledi”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Çorum İl Kongresi’ne katıldı. Erbakan, burada partililere seslendi. “Bizim sadece seçmenlerimizi yok Refah Partisi olarak inananlarımız var” diyen Erbakan, “Erbakan hocamız ne diyordu ’Eğer inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez’ diyordu. Birçok partinin kongresinden daha büyük ve muazzam gerçekleştirilen Çorum kongresi Allah’ın bizimle beraber olduğunun göstergesidir. Holdinglerimiz olmadan, gazetelerimiz, televizyonlarımız olmadan, hazine yardımı olmadan, iktidar gücü almadan, dış güçlerin desteği olmadan, bazılarına yaptıkları gibi cilalayıp, parlatma operasyonları olmadan imanla, aşkla, azimle yeniden Refah Patimizi bu noktaya taşıdık” diye konuştu.

Milli görüşün yeniden şahlanışının, Yeniden Refah Partisi’nin iktidarının ayak seslerinin duyulmaya başlandığını anlatan Erbakan, “Milletimiz, milli görüş iktidarını özledi. İslam alemi milli görüş iktidarını özledi. Tüm ezilenler ve mazlumlar milli görüş iktidarını özledi. Allah’a şükürler olsun ki milli görüşün yeniden şahlanışının, Yeniden Refah Partisi’nin iktidarının ayak sesleri duyulmaya başlandı.

Geçen ay Yargıtay’ın açıkladığı resmi verilere göre, bir ay içerisinde üye sayısını en fazla artıran parti Yeniden Refah Partisi. Üye sayısını artırmada şampiyon oldu. Geçen ay 15 bin civarında üye kaydıyla Türkiye’de en çok üye kaydeden parti olmuştuk. Bu ay kendi rekorumuz da kırdık. Önümüzdeki günlerde Yargıtay yeniden açıklayacak, bu ayda en fazla üye kaydeden parti olarak birinci olacağız. Bütün bunlar Yeniden Refah Partisi’nin en hızlı büyüyen parti olduğunun ispatıdır. Hep birlikte 500 bin üye hedefine doğru yürümeye devam ediyoruz. Bundan dolayıdır ki partimizi kurduğumuz günden beri bizi göstermemek için elinden geleni yapan bir kısım anketler ve bir kısım medya yükselişimize kayıtsız kalamadılar. Buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum, üzülmeyin, ümitsizliğe kapılmayın artık çare var. Artık Yeniden Refah var. Yeniden Refah Partisi her geçen gün güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci 40 yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

Adım adım 500 bin üye hedefine hızla yürüdüklerini dile getiren Erbakan, “Milletimiz milli görüş, İslam dünyası, ezilenler ve mazlumlar iktidarını özledi. Yargıtay’ın resmi verilere göre üye sayısını artırmada şampiyon olduk elhamdülillah. Geçen ay 15 bin üye yaparak rekor kırdık. Bu ayda kendi rekorumuzu kırdı. Bu ay geçen ay ki rekoru kırdık. Bütün bunlar partimizin en hızlı büyüyen parti olduğumuzun ispatıdır. Adım adım 500 bin üye hedefine hızla yürüyor. Bizi yok sayan bir kısım medya ve anketler yeniden bize yer vermek zorunda kaldılar. Milletimize buradan sesleniyorum üzülmeyin, umutsuzluğa kapılmayın. Artık çare var. Artık umut var. Artık yeniden Refah var. Partimizi gümbür gümbür iktidara yürüyor. Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere ikinci 40 yılda ulaşmayı müyesser eylesin” diye konuştu.