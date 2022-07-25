Erbakan: "CHP’li belediyeler yüzünden ’büyükşehir’ denilince akla üç şey gelmeye başladı: çöp, çamur, çukur"

Kayseri’de partisinin İl Kongresi’ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; artık büyükşehir denilince çöp, çamur, çukur akla geldiğini söyleyerek CHP’ye yüklendi. Erbakan; "Milli Görüş 54. Hükümette işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100, 200, 320 zam yaptı, biz de gelir gelmez yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen il kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; ana muhalefet partisi CHP’ye yüklendi. "İktidarda değilsin ama 1989’da Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediyeleri CHP olarak sen aldın. Ne yaptın? Eline, yüzüne bulaştırdın" diyen Erbakan konuşmasında; "28 Şubat’ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen, parti içinde LGBT Komisyonu kuran, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran CHP. Ulaşıma zam yapıyorsun, suya zam yapıyorsun. Borçları alıyorsun, bu borcun faizini de İstanbul halkının aldığı hizmetlere zam yaparak halkın sırtından çıkartıyorsun. ’Efendim biz CHP olarak 50 seneden beri iktidarda değiliz, bu faturalardan biz sorumlu değiliz’. Evet 50 seneden beri merkezi iktidarda değilsin ama 1989’da Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediyeleri CHP olarak sen aldın. Ne yaptın? Eline, yüzüne bulaştırdın. CHP’li belediyeler yüzünden ’büyükşehir’ denilince akla üç şey gelmeye başladı; çöp, çamur, çukur. İşte sizin yönetiminiz bu kadar, bunların hiçbirinden millete hayır gelmez" dedi.

İşçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 150 zam

İktidara geldiklerinde yüzde 150 maaş zammıyla başlayacaklarını aktaran Erbakan projeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Fatih Erbakan; "Kamuda israfı ortadan kaldıracağız, denk bütçe zorunluluğu ile borç faizine giden milyarları kurtaracağız, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını durduracağız. Milli Görüş 54. Hükümet’te yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak bulacağız. Milli Kaynak Paketleri kitabımız hazır. Milli Görüş 54. Hükümet’te işçi-memur-emekli maaşlarına yüzde 100, 200, 320 zam yaptı, biz de gelir gelmez yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız. 76-77’de Ağır Sanayi Hamlesi’ni gerçekleştirdiğimiz gibi, bu sefer de 81 ilimize 681 Refah projesi Hamlesini gerçekleştireceğiz. Kamuya personel alımlarında mülakat uygulamasına ’dur’ diyeceğiz. Mülakat ile kamuya personel alma dönemini sona erdireceğiz. Gençlerimize kaliteli eğitim vaat ediyoruz. Ahlaki-manevi kalite ve bilimsel kalite. Meslek sahibi yapan eğitim. Mesleğini icra edebileceği iş imkanı sunulacak. O işten elde edeceği gelir gelişmiş ülkeler seviyesinde olacak. Mazot fiyatını düşürecek, girdi maliyetlerini azaltacağız. Çiftçimizin borç faizlerini sileceğiz" diye konuştu.