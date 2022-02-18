Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu ülkenin ekilip biçilmeyen bir karış verimli toprağı kalmasın, çalışmayan üretmeyen bir tane fabrika, atölye kalmasın, bir tane esnaf dahi kepenk indirmek zorunda kalmasın” dedi.

Fatih Erbakan’ı kent girişinde partinin Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğan ve partililer karşıladı. "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla aracın inen Erbakan, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa “hayırlı işler, bol kazançlar” dileyen Erbakan, parti binasında basın açıklaması yaptı. Erbakan, “2 milyon esnafın her birine 120 bin TL hibe yapılabilirdi. 10 milyon haneye, doğal gaz, elektrik, su ödemesi olarak 1 sene boyunca aylık 2 bin TL verilebilirdi. Pandemi sürecinde 83 milyon vatandaşa yapılan devlet desteğinin 10 misli yapılabilirdi" dedi. Erbakan, "Fiyatlar bir ayda yüzde 15 artarken, yüzde 7’lik KDV indirimi devede kulak dahi değildir. Bu indirim sadece 2 haftalık enflasyonla yok olup gidecektir" diye konuştu.

Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeniden Refah Partisi olarak bu ülkenin ekilip biçilmeyen bir karış verimli toprağı kalmasın, çalışmayan üretmeyen bir tane fabrika atölye kalmasın, bir tane esnaf dahi geçinemeyip kepenk indirmek zorunda kalmasın, bu ülkede bir kişi bile aç uyumasın, bu ülkenin bir kuruş dış borcu kalmasın, devletin bir kuruşu dahi israf edilmesin, bir tane diplomalı işsiz kalmasın. Bir tane bile birden fazla maaş alan bürokrat kalmasın, bir tane atanamayan öğretmen kalmasın, haksız yere hapiste yatan bir kişi dahi kalmasın, hiç kimseye ırkından, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı ayrım yapılmasın. Bu milletin bir tek ferdinin dahi kul hakkı çiğnenmesin, 85 milyon istisnasız bir şekilde hakim karşısında eşit olsun, bu milletin her bir evladı kaliteli eğitim alsın, bu ülkede verilen üniversite diplomaları tüm dünyada geçerli olsun, geleceğe umutla bakamayan bir tane genç kalmasın Yeniden Refah Partisi diyeceğiz."