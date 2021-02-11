Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!

MİT TIR’ları davasında kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili vasıflarını kazandı.

Enis Berberoğlu için hazırlanan fezleke TBMM’ye geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bugün grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası konunun Genel Kurul bilgisine sunulmasına karar verildi. Buna göre başkanlık tezkeresi Genel Kurul’da okundu. Yemin etmesi gerekmeyen Enis Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazanmış oldu.

Berberoğlu’nun avukatları fezlekeye itirazda bulunmuş ve dilekçede şu ifadeleri kullanmıştı: Mahkemenizce düzenlenen fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin tamamlanmadan iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir.