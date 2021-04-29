Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Şimdiye kadar Türk milletine hep doğruları söyledik. Anlıyorum ki doğruları duymak birilerini rahatsız ediyor. Öylesine rahatsız olmuş ki, katıldığım televizyon programındaki konuşmamı çarpıtıyor. Açıkça beni hedef göstererek ağır hakaretlerini birkaç defa tekrarlıyor.

* Tek adam rejiminin rehaveti içinde olanlar, seçilmiş bir milletvekiline ve kurumsal olarak da CHP’yi TBMM’de temsil eden bir grup başkanvekiline dilediği gibi hakaret etme hakkına sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

“ŞİMDİYE KADAR TÜRK MİLLETİNE HEP DOĞRULARI SÖYLEDİK”

* Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 128 bin TL'lik manevi tazminat davası açtık. Erdoğan, ‘…benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor' dedi.

* Benim böyle bir sözüm, böyle bir ifadem yok. TV kayıtlarını izleyen herkes bunu açıkça görecektir. Mahkemenin de göreceğine inanıyorum. Hiç kullanılmayan bir ifade ile ilgili olarak, Erdoğan, ‘ahlaksız, edepsiz' diyor.

* Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini temsil eden en yüce makamdır. Dolayısıyla bu görevde bulunan bir kişinin benim söylemediğim bir ifadeyi, söylemiş gibi kamuoyunda söylemesi ve hedef göstererek açıklama yapması kabul edilemez.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

* Benzetme yapmış gibi olmasın, (moderatöre) ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?' diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de şöyle cevap vereyim; Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o.

* Ama rahmetli Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve yüzle… Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da, ‘sonu benzemesin' Menderes’e… Onu biz sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz…

* Tabii, Menderes'in ve arkadaşlarının idam edilmesi Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır. Cumhuriyete', demokrasiye yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır. Erdoğan da bunlara taviz verirse, yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır, bunu söylüyorum. Tabii ki, hiç birimizin sonu benzemesin, benim de benzemesin, öyle şey olur mu?”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Altay'a şu sözlerle tepki göstermişti:

* Bir ahlaksız çıkmış, benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, bre edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.

* Siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes’in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu oluyorsunuz? O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynısını mı hatırlatıyorsunuz, biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz’da bunu gördük ve hazırlayanlara da bu ülkeyi mezar ettik, mezar.

* Basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız, her nefis ölümü tadacaktır, bitti. Senin değerlerinde böyle bir şey yoksa onu ben bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil.