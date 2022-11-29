"Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 1 Aralık’ta başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" 1 Aralık’ta başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" 1-4 Aralık tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 1 Aralık’ta yapılacak. 2 Aralık’ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da programa katılımıyla ilk “Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı” ilan edilecek.

“Engelsiz Vizyon Belgesi’nin eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlandı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programla ilgili yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi”nin tüm engelli bireyleri ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getireceğini ifade etti.

Engellilik alanında 2030’a kadar Türkiye’nin yol haritası olacak Engelsiz Vizyon’un ise geçen yıl Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belgenin "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu bildirdi.

Bakan Yanık, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm taraflar açısından yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenleri hak temelli ve içermeci bir yaklaşımla ortaya koyan 2030 Engelsiz Vizyon çalışmamızla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyuyoruz. Engelsiz Vizyon Belgesi’nin eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlandı. Bu çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla 13 çalıştay gerçekleştirerek, bu çalıştaylarda katılımcılardan alınan geri bildirimler neticesinde 2023-2025 yıllarını kapsayan 275 faaliyetten oluşan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nı hazırladık. 2030 Engelsiz Vizyon’un hayata geçirilmesini sağlayacak hazırladığımız ilk ‘Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’, Cumhurbaşkanımız tarafından Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’nde ilan edilecek. Ulusal Eylem Planı’mızın hayırlı olmasını diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ülkemizde ve dünyada engelli hak ve sorunları ile erişilebilirlik konusundaki farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum.”