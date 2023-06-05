Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında devir teslim töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez’den devraldı. Bakan Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz“ dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Fatih Dönmez yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar atandı. Bayraktar, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Törende konuşan Fatih Dönmez, görevde bulunduğu süre boyunca hayata geçen projelere dikkati çekerek, “Son 5 yılda çok büyük işler, çok büyük projeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve ekip arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sayesinde enerji ve tabii kaynaklarda yatırımlara, büyük projelere imza attık. Şimdi bu görevi uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız mesai arkadaşımıza bırakacağız. Kendisiyle neredeyse hem EPDK’daki görevi, hem benim müsteşar yardımcılığım, bakan olduğum dönemde de bakan yardımcılığımı yapmıştı. 13 yılı aşkın bir süredir çalıştığımız bir kardeşimiz. Bu başarılarda hiç şüphesiz kendisinin de çok büyük emeği, katkısı var. Huzur içerisinde bayrağı kendisine bugün devrediyorum. O da bilgi ve tecrübesiyle; Bakanlığımızı bugün geldiğimiz noktadan çok daha ötesine taşıyacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz”

Bakan Alparslan Bayraktar ise, “Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında birçok piyasa reformları ile yapısal anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar anlamında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan ülkemizin artan talebini karşılarken, diğer taraftan dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. 2017 yılında ortaya koyduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide arz güvenliği yerleştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerini ortaya koymuştu. Bu süreçte enerji sektörümüzde yaşanan küresel iklim krizi, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemleri, artan ham madde ve enerji fiyatları, daralan finansal piyasalar, bölgemizde ortaya çıkan savaş ve en nihayetinde 6 Şubat deprem felaketi gibi çok büyük imtihanlardan ve sınamalardan inanıyorum ki başarıyla geçtik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2017’de ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik, inşallah bundan sonra da bu projeleri, programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz”

“Bakanım, yenilenebilir enerjiden, nükleer enerjiye hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinden madencilik sektörlerine, elektrik doğalgaz altyapıları projelerinden uluslararası birçok projeye bizleri Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projelerde sizden devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileri taşıma azmi ve gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda Enerji ve Tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesi ile ülkemizin refahına da en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olmadan bu hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değil. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize her zaman vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Enerjide Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı koyan önceki dönem Enerji Bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berat Albayrak ve Bakanımız Fatih Dönmez’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Tören, Dönmez’in Bakanlık çalışanlarıyla vedalaşması ile son buldu.