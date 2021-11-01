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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir."
Politika 01.11.2021, 11:53
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni YEKA projeleri kapsamında ise 2.000 MW RES ve 2.500 MW GES olmak üzere toplam 4.500 MW kapasiteye sahip YEKA yarışmaları gerçekleştirilecektir."