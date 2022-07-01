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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Politika 01.07.2022, 15:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Dönmez, sabah saatlerinde geldiği Beylikova ilçesinde dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervini yerinde inceledi. Rezerv sahasındaki değerlendirmelerinin ardından şehir merkezine gelen Bakan Dönmez, Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada bir süre görüştüğü İl Başkanı Zihni Çalışkan ile fotoğraf çektirdi.

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