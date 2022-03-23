- Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris’te

Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. İki yılda bir toplanan OECD üyesi ülkelerin Enerji Bakanları’nın 2 gün sürecek olan toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın petrol tedariki üzerinde etkisinin ele alınacağı bildirildi.