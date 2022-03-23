Son Dakika
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir marketler zincirinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris’te
Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.
Politika 23.03.2022, 19:09
Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.
Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. İki yılda bir toplanan OECD üyesi ülkelerin Enerji Bakanları’nın 2 gün sürecek olan toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın petrol tedariki üzerinde etkisinin ele alınacağı bildirildi.