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Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal: “Viyana sözleşmesinin 41. maddesi açıktır”

Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal, Rize’de yaptığı açıklamada, Viyana Sözleşmesine dikkat çekerek, “Burada ülkelerin iç işlerine diplomasinin karışmaması gerektiği söylenmektedir” dedi.

Politika 30.10.2021, 13:17
Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal: “Viyana sözleşmesinin 41. maddesi açıktır”

Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal, Rize’de yaptığı açıklamada, Viyana Sözleşmesine dikkat çekerek, “Burada ülkelerin iç işlerine diplomasinin karışmaması gerektiği söylenmektedir” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümünü dolayısıyla Endonezya Büyükelçiliği Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda içerisinde bir dizi etkinliğin yer aldığı program gerçekleştirdi. Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Endonezya’nın yöresel dansları ve yemeklerinin yer aldı. Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Endonezya’nın Trabzon Fahri Başkonsolosu Kadem Çakıroğlu, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programdan önce konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, Endonezya ekibinin Cumhuriyet Bayramı için Rize’de olmasından mutlu olduklarını dile getirerek “Kıymetli Kardeşim İqbal, ekibiyle birlikte hem bayramımızı kutluyor hem de kendisinin Rize’ye 5. gelişi. Buraları çok seviyor. Endonezya böyle sembolik bir ekiple geldi. Cumhuriyet Bayramımızı Rize’de bizimle birlikte kutlamak istediler. Bizi bu çok mutlu etti. Bizim en önemli günümüzün sevdiğimiz kardeş ülkeler tarafından paylaşılması hepimizi çok mutlu ediyor” dedi.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Endonezya Büyük Elçisi Dr. Lalu Muhammad İqbal, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan büyükelçiler konusunda Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine vurgu yaparak “Diplomasinin dayanak noktası bildiğiniz gibi Viyana Sözleşmesi’dir. Özellikle de bu konuda 41. maddesi çok açıktır ve ülkelerin iç işlerine diplomasinin karışmaması gerektiğini söylemektedir. Bütün tarafların burada uyması gereken Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesidir ve bütün tarafların buna riayet etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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