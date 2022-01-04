En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL’ye çıkaran teklif TBMM’ye sunuldu.

Emekli taban aylığının 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılması, memur maaşlarına yüzde 7,5 artışla toplamda yüzde 30, 95 zam yapılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ayrıca elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçişi de içeren yasa teklifiyle BOTAŞ'a doğalgaz fiyatlarını, iklim koşullarına göre bölge bazında kademeli olarak belirleme yetkisi de tanınıyor.