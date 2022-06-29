En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.