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Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boy
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa’dan Julie Sabatie’yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.
Politika 29.06.2022, 22:04
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.