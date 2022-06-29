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En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

Politika 29.06.2022, 22:04
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Verilen önergeyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’ye çıkarılacak.

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